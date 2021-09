Objavljeno: 21.9.2021 11:26

Američani razmišljajo še o blokadi podjetja Honor

Ameriške varnostne agencije razmišljajo, da bi na črni seznam podjetji, ki jim je prepovedano izvažati tehnologijo, dodali še Honor.

Gre seveda za nekoč hčerinsko znamko podjetja Huawei, ki so jo ravno zaradi političnih pritiskov ZDA ločili v samostojno podjetje. Po mnenju nekaterih gre še vedno za podjetje, podprto s strani kitajskih oblasti. Lastnik je sicer podjetje Zhixin New Information Technology, ustanovljeno s strani dveh investitorjev in bojda tesno povezanih z lokalnimi oblastmi mesta Shenzhen. So pa tudi v ameriški administraciji nekateri, ki trdijo, da podjetje ni nevarno za ZDA in da bi blokada bolj škodila ameriški ekonomiji kot pa kitajski. Obstajajo sicer tudi bojazni, da bi lahko Honor določene dele in tehnologijo posredoval naprej Huaweiju.