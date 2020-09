Američani od jutri brez TikToka. Skoraj. Morda. V težavah tudi Epic Games?

Ameriško ministrstvo za trgovino je sporočilo, da video aplikacije TikTok od jutri ne bo več najti v ameriških trgovinah z aplikacijami (AppStore, Google Play).

Razen, če se ne bo ameriški predsednik Trump v zadnjem trenutku strinjal s poslom, ki ga je kitajski lastnik aplikacije ByteDance sklenil z Oraclom. Staviti bi si upali, da se bo, v zadnjem trenutku. Malce drame mora biti…

Tudi če ne, bodo obstoječe aplikacije TikTok na telefonih še vedno delovale, in sicer do 12. novembra, ko bodo Američani prepovedali/ugasnili tudi povezave do pripadajočih oblačnih servisov, ki strežejo video posnetke TikTok.

Američani sicer TikTok obtožujejo, da bi kitajskim oblastem lahko omogočil posredovanje osebnih podatkov uporabnikov. CIA je sicer uradno ugotovila, da ni dokazov, da bi se to že kdaj zgodilo, vendar da možnost obstaja.

Bolj neposredna je odločitev glede Tencentovega servisa WeChat – ta bo od jutri v ZDA popolnoma nehal delovati. WeChat je na Kitajskem aplikacija brez katere skorajda ni mogoče živeti, priljubljena pa je tudi v ZDA, še posebej med sorodniki in znanci uporabnikov, ki živijo na Kitajskem.

Tencent je eno največjih tehnoloških podjetij na svetu, v lasti ima med drugim tudi 40% ameriškega podjetja Epic Games, ki je založnik megapriljubljene igre Fortnite, in 100% založnika Riot Games. Ameriški komite za zunanja vlaganja (US Committee on Foreign Investment) je podjetjema že poslal poizvedovalno pismo o tem, kakšne so njune povezave s kitajskim podjetjem. Šef Epic Gamesa, Tim Sweeney, je povedal, da ima osebno nadzorni lastniški delež podjetja že od leta 1991 in da noben drugi lastnik ne more usmerjati delovanja podjetja.