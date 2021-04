Američani na seznam neželenih dodali kitajska podjetja super računalništva

Objavljeno: 9.4.2021 20:44

Administracija novega predsednika Bidena je na seznam podjetji, katerim je omejena prodaja tehnologije, dodala tri podjetja in štiri oddelke kitajskega centra za super računalništvo.

Američani trdijo, da ta podjetja in omenjeni oddelki pomagajo kitajski vojski pri izgradnji super računalnikov. Po njihovih trditvah se naj bi ti računalniki uporabljali tudi za razvoj nuklearnega in drugega orožja. Ameriška podjetja morajo tako zaprositi za posebno licenco, če želijo omejenim prodajati tehnologijo. Podjetja lahko zaenkrat še sodelujejo z drugimi proizvajalci, denimo s tajvanskim proizvajalcem procesorjev TSMC, a vprašanje, če se tudi to ne spremeni (kot se je pri primeru Huaweija).

Bidenova administracija naj bi pregledovala Trumpove poteze na tem področju, a zaenkrat ni videti, da bi se v razmerju do kitajske kaj bistveno spremenilo.