AMD pripravlja novo podnožje

AMD je razmeroma dolgo časa vztrajal na podnožju AM4 za svoje procesorje, sodeč po spletnih govoricah pa naj bi prihajajoči AM5 prinesel večje spremembe.

Največja novost bo prehod iz PGA (pin grid array) na LGA (land grid array), torej bodo nožice, ki so sedaj na procesorjih, postavljene v podnožje, enako, kot to že leta počne Intel. Novo podnožje AM5 ima sicer oznako LGA-1718, številka označuje število teh nožic. Med drugimi novostmi bo podpora standardu DDR5 pri pomnilnikih in vodila PCIe 4.0 za razširitvene module (grafične kartice, pogone, itd).

Po našem mnenju je LGA nekoliko prijaznejši do končnih uporabnikov, saj je občutno manj možnosti, da med rokovanjem s procesorjem in njegovo namestitvijo zvijemo kako izmed nožic. Hkrati naj bi tak razpored omogočal bolj gosto postavitev nožic. Bo pa to prvi večji prehod od uveljavitve arhitekture Zen, torej od splavitve procesorjev Ryzen.