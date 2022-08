AMD predstavil procesorje Ryzen 7000

AMD je uradno predstavil procesorje Ryzen 7000, ki bodo na voljo 27. septembra. Dve leti po izidu procesorjev Ryzen 5000 imamo pred seboj naslednike, ki bodo imeli po besedah proizvajalca približno tretjino hitrejša jedra. Konec prihodnjega meseca bodo na voljo prve štiri izvedenke.

Ryzen 5 7600X bo na voljo že za 300 evrov in bo imel šest jeder s taktom 4,7 GHz oziroma 5,3 GHz v načinu Turbo, ki si bodo delili 6 MB drugonivojskega in 32 MB tretjenivojskega predpomnilnika. Preostala trojica bo dražja, in sicer bodo to 7700X, 7900X in 7950X, ki bodo imeli 8, 12 oziroma 16 jeder. Osnovni takt bo ostal 4,7 GHz ali 4,5 GHz, frekvenca Turbo pa bo segala vse do 5,7 GHz. Šibkejša primerka imata deklarirano največjo porabo 105 W, močnejša pa 170 W.

AMD pravi, da je zaradi optimizacij novo jedro (Zen 4) 13 odstotkov hitrejše, merjeno v številu ukazov na takt (IPC). Ker je tudi takt višji, to lahko prinese do 29 odstotkov hitrejši 7950X v primerjavi s 5950X. Sicer je Zen 4 zgolj nadgradnja Zena 3, ki ima boljše predvidevanje izvajanja (branch prediction), več predpomnilnika L2 in malce boljše enote v cevovodu. Mnogo več pa bo znanega konec septembra, ko bodo prvi primerki že na voljo za test.