AMD predstavil procesor, ki je menda boljši od Applovega M2

AMD je predstavil procesorje Ryzen 7040U, ki so močnejši od trinajste generacije Intelovih Core i7 in Applovih čipov M2.

Sveže predstavljeni procesorji Ryzen 7040U so prvenstveno namenjeni igričarjem s tankimi prenosniki, ki se morajo zadovoljiti z integriranimi grafičnimi karticami. Vsi procesorji družine vključujejo grafične kartice Radeon 700M z arhitekturo RDNA, ki ponujajo zmogljivost namiznih grafičnih kartic. AMD trdi, da Ryzen 7 z Radeon 780M pri ločljivosti 1080p in nižjih grafičnih nastavitvah deluje med 30 % in 139 % hitreje kot primerljiv Intelov čip Core i7 P-series 13. generacije.

Poleg grafičnih zmožnosti naj bi serija Ryzen 7040U nudila tudi večjo računsko moč kot tekmeci. Arhitektura Zen 4 po besedah proizvajalca zagotavlja med 29 % in 128 % boljšo zmogljivost pri poganjanju aplikacij v primerjavi z Intelovim procesorjem Core i7 ter med 5 % in 75 % v primerjavi s čipom M2, ki ga najdemo v 13-palčnem prenosniku MacBook Pro podjetja Apple. Začetna ponudba vključuje štiri procesorje Ryzen 3 7440U, Ryzen 5 7540U, Ryzen 5 7640U in Ryzen 7 7840U, ki bodo zagotovo hitro našli dom v prihajajočih modelih prenosnikov različnih proizvajalcev. Če bodo v praksi res tako hitri, kot na papirju, bomo tako šele videli, a očitno so pri AMD-ju prepričani, da imajo v rokah aduta, ki jim bo prinesel precejšnjo prednost pred tekmeci. Nič tudi še ni znanega, kako je z varčnostjo procesorja, kjer Applov M2 naravnost blesti.