AMD predstavil nove procesorje Ryzen 3000XT

AMD je predstavil tri nove namizne procesorje v družini Ryzen 3000.

Gre sicer le za manjšo prevetritev, saj so novi procesorji le manjše nadgradnje obstoječih modelov. Gre za nove modele Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT in Ryzen 9 3900XT, ti so nadgrajeni 3600X, 3800X in 3900X z nekoliko dvignjenimi najvišjimi frekvencami delovanja – osnovne frekvence ostajajo enake, enake bodo tudi cene. Ob tem velja omeniti, da so se cene obstoječih modelov že sedaj znižale.

Razlike so res majhne, najverjetneje gre za izboljšave, ki so posledica izpopolnjevanja proizvodnega procesa. Zanimivo, da pri 3800XT in 3900XT ne dobimo dodanega hladilnika, saj pri AMDju pravijo, da so ti procesorji namenjeni navdušencem, ki bodo tako ali tako raje uporabili hladilno rešitev tretjih proizvajalcev – in s tem se povsem strinjamo. Priporočajo uporabo vodnega hlajenja – AMDjevi zmogljivejši procesorji uravnavanje frekvenc tesno povezujejo s temperaturo.

Začeli so pa tudi s prodajo matičnih plošč, zasnovanih okoli vezja B550. Hkrati so napovedali prihod plošč s cenejšim vezjem A520 – gre za naslednika sedanjega vezja A320, velja pa za vstopne plošče za uporabo s procesorji Ryzen. Tako plošče B550 kot A520 bodo podpirale Ryzen procesorje družine 3000 in novejše, prodaja plošč A520 pa bo stekla avgusta.