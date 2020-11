AMD predstavil kartice Radeon RX 6000

AMD je predstavil kartice serije Radeon RX 6000, te obljubljajo tudi do dvakratne zmogljivosti glede na predhodnike.

AMD je na področju procesorjev v zadnjih dveh letih močno razburkal tržišče in zlasti med zahtevnejšimi igričarji prevzel večji del trga, sedaj pa kaže, da se podobno lotevajo tudi pri grafičnih karticah. Doslej namreč niso našli pravega odgovora na Nivdiine kartice, sploh v zgornjem zmogljivostnem in cenovnem razredu, z novimi karticami RX 6000 pa se lahko to le obrne.

Najpomembnejša kartica za boj z Nvidijo bo RX 6800 XT – gre za kartico višjega razreda, ki obljublja zmogljivosti, primerljive z Nvidiino kartico RTX 3080 za petdeset dolarjev manj (AMDJeva RX 6800XT naj bi bila 650 dolarjev, seveda brez davka). Malenkost manj zmogljiva bo kartica Radeon RX 6800 (torej brez XT), ta bo ponujala nekaj manj računskih enot in nižji takt za 580 dolarjev. Ti dve kartici bosta imeli kar 16 GB pomnilnika GDDR6. Vrh ponudbe pa predstavlja Radeon RX 6900 XT, ta naj bi za ceno tisoč dolarjev ponujala primerljive zmogljivosti kot Nvidiina RTX 3090, čeprav velja slednja kar petsto dolarjev več.

Vse nove kartice bodo seveda podpirale Microsoftov novi API DirectX 12 Ultimate, vgrajena bo tudi podpora za Microsoftov DirectStorage API, preko katerega se bo pohitrilo nalaganje podatkov. V prihodnje sicer pričakujemo tudi napoved še kakšnih cenejših kartic v tej linji, sumimo pa tudi, da bo Nvidia v naslednjih mesecih kot odgovor morda nekoliko spustila ceno nekaterih svojih kartic. Pri novih karticah serije RTX 3000 imajo sicer še vedno težave z dobavo, kar bo lahko AMD v naslednjem mesecu ali dveh nedvomno izkoristil.