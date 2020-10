AMD napovedal nove procesorje Ryzen 5000

Objavljeno: 10.10.2020 08:38

AMD je napovedal prihod novih procesorjev Ryzen 5000, po njihovih trditvah naj bi šlo za najboljše igričarske procesorje doslej.

Ostajajo sicer na TSMCjevi 7 nm tehnologiji, a so z izboljšavami na proizvodnem procesu prišli do občutnih izboljšav pri hitrostih. Konkretno obljubljajo do 19% več ukazov na cikel kot pri trenutno aktualnih modelih. Povedano drugače, pri enaki frekvenci bi lahko bili novi procesorji do 19% zmogljivejši. Procesorji so del nove arhitekture Zen 3, v okviru katere bodo s časom predstavili tudi strežniške procesorje. Pričakuje se, da bo to zadnja arhitektura pred prehodom na pomnilnik DDR5, kjer naj bi zamenjali tudi podnožje.

Zen 3 sicer ostaja na trenutnem podnožju AM4, nove procesorje bomo tako lahko uporabljali tudi v navezi z obstoječimi matičnimi ploščami X570 in B550, seveda po programski nadgradnji BIOSa. Vseeno pa se pričakuje tudi prihod novih matičnih plošč.

Novi procesorji so Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X in Ryzen 9 5950X. Po vrsti gredo od 6 pa do 16 jeder, seveda z večnitnim delovanjem, cene se v ZDA začnejo pri 300 dolarjih (seveda brez davka), najdražji pa bo veljal 800 dolarjev. Aktualni modeli bodo sicer še nekaj časa ostali v prodaji, seveda po nižjih cenah - aktualni Ryzen 9 3950X v tem trenutku pri nas velja slabih 800 evrov.

Zanimivo, da je AMD pri namiznih procesorjih preskočil serijo 4000 - ti seveda obstajajo, ampak gre za procesorje z integrirano grafiko, namenjene sestavljalcem OEM (“Original Equipment Manufacturer”). Po njihovih besedah so želeli nove procesorje bolj očitno ločiti od obstoječih, kar je povsem razumljivo. Novi modeli naj bi bili na voljo petega novembra, čeprav je v tem trenutku kar nekaj težav z dobavami (tudi pri obstoječih modelih).