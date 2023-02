AMD krepi tržni delež na področju strežnikov

Najnovejša poročila o prodaji procesorjev za podatkovne strežnike in podatkovne centre nakazuje, da se izrazita premoč družbe Intel na tem področju počasi a vztrajno zmanjšuje. Družba Mercury Research poroča, da je v vzponu predvsem povpraševanje po strežniških procesorjih družbe AMD, kjer so tržni delež v letu dni povečali iz 10,7% na 17,6%.

Tudi če pogledamo celoten trg procesorjev združljivih z arhitekturo x86/x64, torej vključno s tistimi za namizne računalnike, je AMD v občutnem porast. Konec leta 2022 je bil tržni delež 29,6%, leto pred tem 23,3%.

Treba pa je povedati, da je povpraševanje po procesorjih, ki je bilo ob koncu pandemije zelo visoko, konec leta 2022 močno upadlo. Proizvajalci so skupno lani proizvedli 374 milijonov procesorjev v vrednosti 65 milijard dolarjev, kar je 21% oziroma 19% manj kot v letu 2021. Na strežniškem področju je bil ta padec precej manjši, za okoli 4,2% na nivo 36,1 milijonov primerkov.

Zanimiva podrobnost iz raziskave je podatek, da se v nasprotju s pričakovanji najbolje ne prodajajo ravno najnovejši in najzmogljivejši procesorji, temveč tisti nekoliko starejši, a občutno cenejši. S tem se potrjuje domneva, da kupci za procesiranje bremen ne rabijo čedalje zmogljivejše procesorje ali pa to dosegajo z porazdelitvijo procesiranja na več šibkejših, domnevno pa cenejših sistemov.

Toda že v bližnji prihodnosti se to utegne vnovič spremeniti, predvsem zaradi hitrega porasta procesiranja bremen s področja strojnega učenja in umetne inteligence, ki pa potrebuje specifične tipe procesnih enot za pospeševanje tovrstnih izračunov.

AMD je na tem področju morda celo v prednosti, saj je v začetku leta predstavil povsem nove procesorje Instinct MI300, ki v enem čipu združujejo CPU in GPU funkcije, specifično namenjene za podatkovne centre. Prednost tovrstne kombinacije je predvsem v visoki procesni zmogljivosti ob hkrati občutnem zmanjšanju porabe energije in s tem obratovalnih stroškov.

Ob pregledu trga velja sicer omeniti, da zlasti v velikih podatkovnih centrih Intel in AMD že zdavnaj nista edini platformi za procesiranje računalniških bremen. Izdelki na temelju arhitekture ARM postajajo vse resnejša alternativa, a je skupni delež teh izdelkov danes razmeroma majhen - le 7,1% celotnega trga.

Toda to se utegne okrepiti predvsem po zaslugi namenskih procesorjev, ki ji v dobršni meri neodvisno razvijajo kar sami ponudniki storitev v oblaku, na primer Amazon in Google. Nekateri od teh izdelkov izhajajo iz osnov, ki temelji na arhitekturi ARM, so pa okrepljenimi s specifičnimi funkcijami, ki jih potrebuje posamezen ponudnik.