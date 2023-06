AMD-jevi čipi Epyc Rome ne morejo delovati več kot dobri dve leti

AMD je v najnovejšem obvestilu o napaki sporočil, da procesorji generacije Epyc Rome ne morejo neprekinjeno delovati več kot 1044 dni. Po tem času bo računalnik zamrznil, obudil pa ga bo šele ponovni zagon. AMD težave ne namerava popraviti.

Neposredni razlog za težavo je stanje pripravljenosti CC6, iz katerega se sistem ni sposoben več zbuditi. To nakazuje tudi edini rešitvi težave: bodisi sistem prej kot v 1044 dneh ponovno zaženemo bodisi izključimo možnost CC6. V resnici za večino uporabnikov to ne bo problem, ker se tudi strežniki pogosteje posodabljajo in ponovno zaganjajo, kaj šele domači računalniki. Pomeni pa to, da s temi procesorji ne bomo podirali rekordov, kakršen je na primer računalnik na Voyagerju 2, ki deluje že 16.735 dni, ali pa zemeljski rekorder s 16 leti neprekinjenega delovanja.

Na koncu ostane le še vprašanje, kaj točno je šlo narobe. Po 1042,5 dneh procesor odtiktaka 0x380000000000000 ciklov. Ali to je to točen razlog, ne vemo. To predstavlja 253 ciklov po 10 ns in vsi vemo, da je 53 dolžina mantise pri zapisu števila v dvojni natančnosti s plavajočo vejico. To zagotovo ni naključje.

Da pa ne bomo AMD-ja prehudo sodili, povejmo še, da ima vsak procesor več sto tovrstnih prijav napak. Nekatere v naslednjih izdajah (stepping) polovijo, drugih ne. Malo je tako hudih, ko je bilo napačno deljenje v Pentiumih leta 1994.