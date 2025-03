Objavljeno: 3.3.2025 07:00

AMD izdal novi kartici Radeon RX 9070 in RX 9070 XT

AMD je najavil izid novih grafičnih kartic Radeon RX 9070 in RX 9070 XT, ki izideta 6. marca. Gre za prvi kartici na novi arhitekturi RDNA 4, s katero želi AMD resno zapretiti Nvidii. Navsezadnje bo njen GeForce RTX 5070 na voljo 5. marca. Datum in ime izdelkov obeh podjetij sta si namenoma blizu.

RX 9070 in RX 9070 XT imata čip Navi 48 XL, ki ima 64 računskih enot (RX 9070 XT) ali 56 enot (EX 9070), 4096 tokovnih procesorjev, 16 GB pomnilnika GDDR6 (256-bitno vodilo). Prepdomnilnika je 64 MB (Infinity Cache). Šibkejši tiktaka z 2,1 GHz ali 2,5 GHz v turbo načinu, močnejši z 2,4 GHz in 3,0 GHz. Najvišja poraba energije tako znaša 220 W za RX 9070 in 304 W za RX 9070 XT.

Kartici imata izhoda DisplayPort 2.1a in HDMI 2.1b, terjata pa seveda dodatni priklop napajanja. Po zmogljivosti se uvrščata med RX 7900 XT in RX 7900 GRE. Še cena: 550 in 600 dolarjev v ZDA brez davka. Pri nas bo verjetno vsaj toliko evrov (z davkom).