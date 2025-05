AMD Epyc 4005 za manjše in srednje strežnike

AMD je v maju predstavil novo serijo procesorjev EPYC 4005, ki prinaša arhitekturo Zen 5 v svet strežnikov za manjša podjetja, ponudnike gostovanja in robne računalniške sisteme. Ti procesorji so zasnovani za sisteme z enim procesorjem in uporabljajo podnožje AM5, kar omogoča enostavno integracijo v obstoječe infrastrukture.

Serija EPYC 4005 vključuje šest modelov z razponom od 6 do 16 jeder in TDP vrednostmi med 65 W in 170 W. Najzmogljivejši model, EPYC 4585PX, ponuja 16 jeder, 128 MB L3 predpomnilnika s tehnologijo 3D V-Cache ter dosega frekvence do 5,7 GHz. Vsi modeli podpirajo DDR5-5600 ECC pomnilnik do 192 GB ter vključujejo ukaze AVX-512 za izboljšano vektorsko obdelavo podatkov (UI).

V primerjavi s konkurenco, kot je Intel Xeon E-2400, EPYC 4005 ponuja več jeder, višje frekvence in boljšo energetsko učinkovitost. Na primer, model EPYC 4565P s 16 jedri in TDP 170 W dosega do 1,83-krat boljšo zmogljivost kot Intel Xeon 6369P, ki ima le 8 jeder.

AMD je pri razvoju teh procesorjev sodeloval z več partnerji, kot so Lenovo, Supermicro, ASRock Rack in Vultr, ki bodo sočasno ponduili tudi strežnike s tovrstno procesorsko zasnovo. Zanimivo, da jih bodo uporabili tudi podudniki občalnih storitev, denimo Vultr, ki z njimi posodablja svojo ponudbo Bare Metal strežnikov.