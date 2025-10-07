Objavljeno: 7.10.2025 07:00

AMD bo dobavljal čipe za OpenAI, slednji bo kupil desetino AMD-ja

AMD in Open sta sklenila strateško partnerstvo, v katerem bo imel OpenAI možnost kupiti 10 odstotkov podjetja AMD. Na borzi so AMD-jeve delnice nemudoma pridobile 25 odstotkov vrednosti, s čimer se je tržna kapitalizacija podjetja povzpela 335 milijard dolarjev.

Dogovor vključuje tudi izdatne dobave strojne opreme. AMD bo za OpenAI namenil prihajajoče grafične čipe Instinct MI450 v obsegu vsaj 6 GW. Prvo gručo z 1 GW bodo dobavili v drugi polovici prihodnjega leta.

Nakup 160 milijonov delnic podjetja, ki predstavljajo 10 odstotkov vseh delnic, pa je pogojen z več mejniki. Delnice bodo na voljo (vest), ko bo AMD dobavil dovolj čipov in če bo cena delnic primerna. Podrobnosti niso znane.

OpenAI