AMD bo daroval grafične procesorje za raziskovanje koronavirusa

Objavljeno: 25.4.2020 09:37

AMD bo laboratoriju Lawrence Livermore National Laboratory pomagal pri nadgradnji super računalnika, z novimi grafičnimi procesorji bo zmogljivost računalnika podvojena.

Po celem svetu potekajo raziskave novega koronavirusa, pri tem pa je potrebne ogromno računalniške moči. Pred kratkim smo že pisali o projektu Folding@Home, preko katerega lahko računsko moč svojih računalnikov prispevamo tudi sami, v raziskovalnih ustanovah pa je na voljo nemalo super računalnikov. Eden od teh je v omenjenem laboratoriju, gre za računalnik z imenom Corona – tako ga je proizvajalec, podjetje Penguin Computers, poimenoval po sončnem mrku leta 2017.

Laboratorij je član združenja COVID-19 HPC Consortium, po nadgradnji tega računalnika (pravzaprav računalniške gruče) bo združenje imelo na voljo kar 4,5 petaflopov zmogljivosti. AMD bo sicer daroval procesorje iz družine Radeon Instinct – gre za grafične procesorje, posebej prilagojene za naloge globokega učenja, ti so leta 2016 zamenjali procesorje linije FirePro S. S to računsko močjo bodo pomagali pri zahtevnih analizah o samem virusu - kako uničuje celice v človeškem telesu in kako poiskati potencialna proti-telesa. Konzorcij ima sicer sedem super računalnikov predanih raziskovanju koronavirusa.