Amazonov satelitski internet korak bliže

Morda je SpaceX-ov Starlink najbolj znan satelitski internet, a konkurenca ni daleč. Amazonov projekt Kuiper, za katerega so že dobili dovoljenje pristojne agencije FCC za izstrelitev 3236 satelitov v nizkih tirnicah, je eden resnejših konkurent. V teh dneh so formalno končali razvoj antene, s čimer v prototipih dosegajo hitrosti do 400 Mb/s. Starlink medtem zmore do 175 Mb/s, a to že v praksi, torej do končnih uporabnikov.

Kuiper bo deloval v pasu Ka (26,5-40 GHz), za kar antene seveda že obstajajo. A klasične antene so za satelite prevelike, saj je treba za učinkovito delovanje ločevati oddajni in sprejemni del. Amazon se je zato odločil najprej razviti nov tip antene za pas Ka, in sicer fazni antenski niz z eno aperturo. Premer takšne antene znaša dobrih 30 centimetrov, kar je trikrat manj od obstoječih anten primerljivih karakteristik. Amazonov Kuiper bo uporabljal pasove 17,7-18,6 GHz in 18,8-20,2 GHz za komunikacijo proti Zemlji in 27,5-30,0 GHz v nasprotni smeri.

Amazon je anteno preizkusil na geostacionarnih satelitih, kjer je hitrost zadoščala za pretakanje filma v 4K. V praksi pa bodo sateliti seveda bistveno bliže, na nekaj sto kilometrih višine namesto 35.800 kilometrov. Amazon mora vsaj polovico konstelacije postaviti do sredine leta 2026, preostanek pa do leta 2029, sicer mu zapade dovoljenje FCC.