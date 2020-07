Amazonov pametni nakupovalni voziček

Amazon se intenzivno pripravlja, da bi poleg spletne prodaje posegel tudi na področje klasičnih trgovin, zlasti tistih s prehrambnimi izdelki. Pred časom so napovedali, da bodo v letu 2020 razkrili svojo strategijo in prikazali nov, inovativen pristop za nakupe v fizičnih trgovinah.

Sredi julija so v ta namen predstavili nov izdelek, pametni nakupovalni voziček z imenom Amazon Dash Cart. Ta je izdatno opremljen z računalniško tehnologijo, kot so kamere, tipala in vgrajena tehtnica, s katerimi zna razbrati, kaj je kupec dal v voziček in na koncu zaključiti nakup brez nadležnega čakanja v vrsti pred blagajno.

Uporabnik začne z nakupom tako, da se identificira v pametni voziček s svojim Amazon računom. Pri tem uporabi sinhronizacijo s QR kodo na mobilnem telefonu, seveda na varen način. Kupec lahko nato začne dajati v voziček izdelke, pri čemer skušajo tipala hkrati identificirati izdelek. Uspešno razpoznan izdelek je pospremljen z zvočno in slikovno potrditvijo. V primeru, da tipala niso pravilno razbrala izdelka kupca opozori, da mora izdelek ponovno pokazati tipalom.

Amazon Dash Cart ima vgrajen tudi manjši zaslon občutljiv na dotik, ki ima več vlog. Prek njega lahko denimo vnesemo kodo artikla, v kolikor celotna avtomatika odpove. Hkrati kupcu prikazuje podrobnosti o izbranem izdelku, kot so opis, teža in cena izdelka. Za nameček se zna povezati z domači pomočnico Alexo in prikazati nakupovalni seznam, ki smo ga narekovali doma. Na koncu kupec zaključi z nakupom, ki ga plača prek plačilnega sredstva navedenega v računu Amazon. Seveda brez vrste pred blagjano.

Amazon Dash Cart ni prvi izdelek za »pametne« trgovine prihodnosti. Spomnimo se projekta Amazon Go, kjer so v trgovinah postavljene video kamere, ki omogočajo podoben način nakupovanja brez plačila na blagajni. Amazon Dash Cart se zdi pomembna evolucija tega koncepta, ki ne zahteva drage infrastrukture kamer in tipal razporejenih po vseh kotičkih trgovine.

Kar so naredili v trgovinah Amazon Go, zna zdaj narediti posamezen voziček Dash Cart. Zaradi tega Amazon novost umešča predvsem v manjše in srednje velike trgovske centre, potencialno pa torej v precej širšo mrežo trgovskih centrov, kot so trgovine Amazon Go. Prva trgovina opremljena s pametnimi vozički bo nared v Los Angelesu.

Spomnimo, da je Amazon leta 2020 kupil ameriško trgovinsko verigo Whole Foods, ki se zdi kot nalašč za implementacijo pametnega nakupovalnega vozička Dash Cart. Za zdaj o konkretnih načrtih uporabe v tej verigi še molčijo, vendar poznavalci menijo, da je to prvi veliki cilj, na katerega merijo.