Objavljeno: 30.4.2025 11:00

Amazon želel prikazati carine, Bela hiša ponorela

V medijih je zaokrožila nepotrjena novica, da namerava Amazon na spletni strani poleg cen izdelkov izrecno navesti tudi višino carin, ki jo v ceni izdelka plačajo kupci. Čeprav je šlo za nepotrjene govorice, ki jih je Amazon pozneje zanikal, je bil odziv ameriške administracije silovit.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt se je namreč takoj naslednji dan odzvala, kot da bi bile špekulacije že potrjena vest. Dejala je, da gre sovražno in politično dejanje Amazona. Po poročanju The Washington Posta je predsednik Donald Trump tudi poklical Amazonovega šefa Jeffa Bezosa in se pritožil.

A Amazon ni prvi, ki je kaj takšnega pomislil. Temu, AliExpress in podobni prodajalci so že začeli ob izdelkih prikazovati, ali bo treba plačati uvozne dajatve ali ne, pogosto jih izrecno izračunajo že vnaprej. Ne gre namreč le za carine, temveč tudi za ukinitev izjeme de minimis, ki se napoveduje. V ZDA do zneska 800 dolarjev za nakupe po pošti ni uvoznih dajatev (v EU to velja do 150 evrov, DDV pa se plača vedno), a želi administracija to ukiniti.