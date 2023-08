Amazon zaposlenim: premalo ste v pisarnah

Epidemije je konec in podjetja, tudi tehnološki giganti, želijo ljudi nazaj v pisarnah. Tudi Amazon je opozoril svoje zaposlene, da so premalo prisotni v pisarnah. Čeprav so zaposleni nezadovoljni z obvezno prisotnostjo v pisarnah vsaj tri dni tedensko, je podjetje individualno opozorilo vse zaposlene, ki tega ne izpolnjujejo.

Po elektronski pošti so jih obvestili, da ne izpolnjujejo pričakovanj, da so vsaj tri dni tedensko v pisarni. Izrecno so zapisali, da je to obvezno že od maja. K temu so dodali še nekaj obveznega korporacijskega besedila, kako se v ekipah že pozna porast energije in sodelovanja zaradi prisotnosti. Zaposleni so – anonimno na internetu – to označili kot neumnosti. Takšne bikovske.

Kot se vedno zgodi v velikih sistemih, Amazonu ni čisto uspelo doseči vseh pravih naslovnikov. Nekateri so dobili grozilna pisma, čeprav so v pisarnah dovolj, nekateri kršitelji pa jih sploh niso. Amazon sicer ni edini, ki želi ljudi nazaj. To zahteva celo Zoom, ki je razvil orodja za delo na daljavo in jih oglaševal kot dobro zamenjavo za fizične stike. Jeseni bo tridnevno prisotnost v pisarnah spet uvedla tudi Meta. Trajne spremembe zaradi epidemije se vse bolj spreminjajo v minljive.