Objavljeno: 14.8.2025 10:00

Amazon zapira trgovino z aplikacijami

Amazon se pripravlja na dokončno ukinitev svoje tržnice z aplikacijami za naprave z operacijskim sistemom Android.

Amazon bo 20. avgusta nehal uradno podpirati svojo tržnico App Store na napravah z Androidom. Trgovina je bila priljubljena predvsem med uporabniki, ki so iskali aplikacije, ki jih v Google Play Store ni bilo. Dotični bodo odslej morali poiskati druge vire. Amazonova trgovina bo ostala dostopna le na napravah spletnega veletrgovca, kakršna je tablica Fire. Po poročanju Android Police po koncu podpore ni zagotovila, da bodo že nameščene aplikacije še delovale, posodobitev pa zagotovo ne bo več. To pomeni, da bodo morali uporabniki, ko se pojavijo težave, aplikacije odstraniti ali poiskati ustrezne alternative v Google Play Store. Ukinitev je še en korak v smeri Amazonovega osredotočanja na lastni ekosistem naprav.