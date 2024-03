Objavljeno: 29.3.2024 05:00

Amazon z največjo investicijo stavi na Anthropicovo umetno inteligenco

Amazon je pravkar vložil 2,75 milijarde dolarjev v ameriški startup s področja umetne inteligence Anthropic, ki razvija svoj model Claude. Ta je prav te dni prvikrat premagal tudi GPT-4 v preizkusu Chatbot Arena, kjer se veliki jezikovni modeli merijo v več različnih disciplinah.

V Anthropic je Amazon že investiral, in sicer 1,25 milijarde dolarjev lanskega septembra. Dodatna sredstva pa kažejo, da Amazon nikakor ne želi zaostajati za konkurenco na področju uporabe umetne inteligence, kamor si bodo vstopnico preprosto kupili. Še vedno bo imel Amazon manjšinski delež v Anthropicu niti ne bo imel mesta v upravnem odboru.

Zadnja investicija se je izvedla pri vrednotenju 18,4 milijarde dolarjev. Anthropic je sicer v zadnjem letu nabral za 7,3 milijarde dolarjev investicij, zadnji uspehi njihovega modela Claude pa bodo zanimanje še podžgali.

Microsoft na veliko vlaga v OpenAI, kamor so vložili že 13 milijard dolarjev. Google vlaga v Anthropic in tudi v lasten razvoj. V Anthropic so že vložili 500 milijonov dolarjev, še trikrat toliko pa bodo v naslednjih letih.