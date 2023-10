Amazon z algoritmom za nepošteno spreminjanje cen zaslužil milijardo

Amazon je z algoritmom Project Nessie nelegalno oviral tekmece na spletnem trgu.

Ameriška Zvezna trgovinska komisija (FTC) obtožuje Amazon uporabe nezakonitega modela za dvigovanje cen. Amazon je postal sinonim za spletno nakupovanje, saj ponuja številne izdelke po nižjih cenah v primerjavi z drugimi trgovci, a do vodilnega položaja na trgu ni prišel z najbolj poštenimi pristopi. Ameriška komisija FTC je skupaj z državnim tožilstvom vložila tožbo proti Amazonu zaradi nezakonitega vzdrževanja monopolne moči. Očitajo mu uporabo nepoštenih strategij za preprečevanje konkurence in onemogočanje prodajalcev, da bi zdravo nižali svoje cene.

The Wall Street Journal je razkril Amazonov skrivni algoritem imenovan Project Nessie, s katerim je spletni trgovec ugotovil, kako visoko lahko dvigne cene, ne da bi bile višje od konkurence. Če so tekmeci dvignili cene, je Amazon sledil. Ko so tekmeci odstopili od dviga, je algoritem samodejno vrnil Amazonovo ceno na prvotno, nižjo vrednost. Viri trdijo, da je Amazon z uporabo algoritma Project Nessie zaslužil več kot 1 milijardo ameriških dolarjev. FTC trdi, da je Amazon s tem uspešno prepričal tekmece, da nižje cene verjetno ne bodo privedle do večje prodaje, kar je nasprotno od tega, kar bi se moralo zgoditi na dobro delujočem trgu. Amazon je algoritem sicer nehal uporabljati že leta 2019. Razlogov za to ni nikoli pojasnil.

Project Nessie je le ena izmed številnih obtožb, ki jih FTC naslavlja proti Amazonu.