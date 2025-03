Objavljeno: 17.3.2025 05:00

Amazon vam bo prisluškoval

Pametni zvočniki Amazon Echo, ki poslušajo zvoke v okolici in se odzivajo nanje, so svojevrstno tveganje za zasebnost, ki ga je Amazon doslej obvladoval z možnostjo lokalne obdelave podatkov. Ko torej delujejo kot pametni pomočnik, ki razpoznava govorne ukaze, lahko govor prepoznava in razčlenjuje lokalno – nič več.

Po 28. marcu bo možnost "Do Not Send Voice Recordings" izginila. V praksi bodo torej pametni zvočniki in druge naprave z Echom pošiljali vse posnetke Amazonu, kjer bo obdelava potekala v oblaku. Podjetje poudarja, da je to nujno zaradi naraščajočih zmogljivosti umetne inteligence in potrebne računske moči, ki jo nudijo oblaki.

Ena izmed novih možnosti je na primer Alexa Voice ID, ki prepozna identiteto govorca. Tako lahko v družini isto napravo uporabljajo vsi člani, pa ima vsak svoj koledar in podobno. A da bo Voice ID deloval, bodo morali posnetke v Amazonov oblak in jih tudi shranjevati. Torej – pošiljanje posnetkov v Amazonov oblak bo obvezno, da uporabo Voice ID pa bo treba dovoliti tudi njihovo trajno shranjevanje.