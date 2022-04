Amazon v Evropi spet ni plačal nič davka na dobiček

V minulem letu je Amazon v Evropi ustvaril 51 milijard evrov prihodkov, kar je 17 odstotkov več kot leto pred tem in največ v zgodovini. Evropsko prodajo večinoma izvede luksemburška podružnica, ki je ob tako uspešni prodaji lani ustvarila – izgubo. Seveda le na papirju.

Težko je verjeti, da bi kakšna multinacionalka leto za letom na kakšnem trgu ustvarjala izgubo in vztrajala pred sprememb. Amazon EU Sarl seveda ni slabo podjetje, temveč dobička namenoma ne prikazuje v Evropi, da se izognejo obdavčitvi. Podjetje je imelo lani 37 milijard evrov stroškov z materialom in delom ter 15 milijard evrov zunanjih stroškov, tako da je ustvarilo 1,16 milijarde evrov izgube. In ne le da ni plačalo nič davka na dobiček, temveč je dobilo še milijard evrov dobropisa.

Enako se je zgodilo že leta 2020 in tudi v letih pred tem. Amazon EU Sarl plača kvečjemu simbolične zneske davka na dobiček, ker vsega prekanalizira v tujino. O tem smo pisali že leta 2013 in čeprav se na deklarativni ravni EU bori proti temu in Irska in Nizozemska odpravljata davčne luknje, pravih rezultatov ni.

Amazon se odziva z razlago, da so lani veliko investirali v Evropi in ustvarili več kot 65.000 delovnih mest na 50 novih lokacijah, zato so pač ustvarili izgubo. Amazon pravi, da plačuje davek na dobiček, kar tehnično seveda drži – kadar dobiček v Evropi pač imajo.

Ob tem povejmo, da je Amazon lani uspešno tožil Evropsko komisijo na prvostopenjskem sodišču. To je razsodilo, da Komisija ni prepričljivo dokazala, da je bil Amazon v Luksemburgu preferenčno obravnavan, zaradi česar mu je bila odmerila dodatnih 250 milijonov evrov davka. Sodišče Evropske unije meni, da Amazon tega zneska ni dolžan, ker je imel v Luksemburgu enake pogoje kot druga podjetja. Komisija se je na razsodbo pritožila.

Bloomberg