Amazon ukinja trgovino z aplikacijami za Android

Amazon je napovedal, da bo 20. avgusta 2025 ukinil svojo trgovino z aplikacijami za Android.

Podjetje Amazon je uporabnikom poslalo obvestilo, da tržnica z aplikacijami za naprave z operacijskim sistemom Android po 20. avgustu 2025 ne bo več dostopna in aplikacije z nje ne bodo zagotovljeno delovale. Podobno obvestilo so prejeli tudi razvijalci, ki po tem datumu ne bodo več mogli pošiljati novih aplikacij v trgovino. Poleg tega bo Amazon prenehal z uporabo svoje digitalne valute Amazon Coins, ki se je uporabljala za nakup iger in aplikacij. Vsi neporabljeni kovanci bodo uporabnikom povrnjeni. Čeprav bo tržnica Amazon Appstore prenehala delovati na napravah z Androidom, bo še vedno na voljo na Amazonovih napravah Fire TV in Fire Tablet.

Podjetje se ni odzvalo na vprašanja glede razlogov za to odločitev. Amazon se je od leta 2011 trudil ustvariti alternativni ekosistem aplikacij in se postaviti ob bok Googlu, med drugim tudi s propadlim projektom Fire Phone. Lani je podjetje prav tako napovedalo, da bo 5. marca 2025 prenehalo podpirati svojo trgovino z aplikacijami na operacijskem sistemu Windows.