Amazon ukinil trgovine brez blagajn, ker so bili umetna inteligenca v resnici Indijci

Amazon ukinja storitev Just Walk Out, ki so jo uvedli leta 2016 in je omogočala nakupovanje brez ustavljanja na blagajni. Toda storitev v resnici ni bila "umetno inteligenčna", ampak so jo še vedno upravljali blagajniki, le da so bili oddaljeni, v Indiji.

Ko so pri Amazonu uvajali Just Walk Out, so bila pričakovanja visoka. Napredni sistem kamer in umetne inteligence naj bi odpravil blagajne, saj bi kamere posnele vse dogajanje, umetna inteligenca pa bi potem sama ugotovila, kaj je kdo izmed kupcev pospravil v voziček in odnesel domov, ter poslala račun. V praksi ni bilo tako. Podporni sistem človeških oči, ki je deloval v Indiji, je namesto v petih odstotkih moral posredovati kar v 70 odstotkih. Videoposnetke kamer so spremljali najeti ljudje v Indiji in potem pogosto z večurno zamudo pošiljali sezname v obračun. Sistem ni deloval.

Amazonove trgovine Fresh, ki jih je v ZDA okrog 40, bodo zato storitev opustile. Namesto tega bodo uvedli Dash Carts, kjer si bodo kupci izdelke preskenirali kar sami, in sicer neposredno v vozičku. Just Walk Out ostaja v nekaj trgovinah v Veliki Britaniji in v nekaj trgovinah Amazon Go v ZDA. Za široko uporabo pa tehnologija preprosto še ni nared. Morda bodo nekoč čipi RFID to spremenili ...