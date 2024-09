Objavljeno: 18.9.2024 07:00

Amazon ukinil delo od doma

Amazon je ujezil precej zaposlenih, saj bo z začetkom prihodnjega leta popolnoma ukinil delo od doma. Uvedli so ga, ko je izbruhnila pandemija covida, nato so dolgo časa dovoljevali hibridni čas s tremi dnevi v pisarni, sedaj pa bo treba v pisarno vsak dan.

Izvršni direktor Andy Jassy je v okrožnici zapisal, da opažajo, da je delo iz pisarne boljše za gojenje vrednot podjetja, ki so sodelovanje, iskanje idej, izboljševanje in povečevanje učinkovitosti. Pred pandemijo ni bilo možno delati od doma dva dneva v tednu, zato ni nobenega razloga, da bi bilo to sedaj dovoljeno. In tako sedaj – razen redkih izjem – spet ne bo več.

Ponovno bodo uvedli razpored sedišč, saj je sedaj veljal hibridni način, ko je vsak izbral poljubno prosto mizo. Vse navedeno seveda velja za zaposlene v pisarnah, medtem ko za delavce v skladiščih, ki predstavljajo glavnino zaposlenih, sprememb ne bo. Ti so bili že sedaj vsak dan na delovnem mestu.

Poleg tega si bo Jassy prizadeval za spremembe v organizaciji podjetja, da bi bilo manj slojev upravljanja in bolj horizontalna struktura. Do konca leta bodo razmerje med vodji in zaposlenimi, ki ne vodijo nikogar, znižali za 15 odstotkov.