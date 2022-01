Amazon še vedno vodi, Google se vzpenja

Po pisanju časopisa Wall Street Journal (WSJ) je Amazon še vedno daleč največji ponudnik storitev v oblaku. Lansko leto so tako dosegli tržni delež, ki znaša kar 41%. Daleč na drugem mestu je Microsoft, ki obvladuje 20% tržišča, na tretjem mestu pa je Google, ki obvladuje 6% storitev v oblaku.

Toda bolj kot dogajanje pri vodilnem Amazonu, pozornost vzbujajo nove taktike tekmecev, s katerimi želijo dolgoročno povečati tržni delež in okrepiti svoj položaj pri strankah. Tako Microsoft kot Google sta namreč v minulih dveh letih sklenila večje poslovne dogovore, pri katerih sta družbi pravzaprav investirali v kapitalsko strukturo partnerjev, da bi s tem zagotovili uporabo njihovih storitev v oblaku na gospodarskih področjih, ki jih ocenjujejo za zelo perspektivna.

Microsoft je tako investiral v zagonsko podjetje Grab Holdings, ki razvija platformo za hitro dostavo hrane. Prav tako so investirali v družbo Cruise, sicer hčerinsko družbo korporacije General Motors, ki razvija samovozeča vozila. Google je bil lani celo še bolj agresiven, saj je vložil v družbe CME Group (borzno trgovanje), ADT (varovanje nepremičnin), Tempus Labs (AI v zdravstvu), poleg tega pa tudi v špansko medijsko družbo Univison. Skupni imenovalec vseh teh investicij je to, da bodo perspektivne družbe uporabljale storitve v oblaku novih investitorjev.

Pri družbi Google se tovrstno početje že zelo pozna tudi pri poslovnih rezultatih. Po teh nakupih je Google povečal svoj tržni delež za 1% (iz 5, na 6%), kar je najhitrejša rast med ponudniki storitev v oblaku. V prvih devetih mesecih leta 2021 so tako ustvarili več prihodkov kot v celem letu 2020. Tudi sicer jim napovedujejo rast, ki bi lahko na letni osnovi dosegla tudi 50%.

Kako močno si Google želi povečati tržni delež, razkriva tudi podatek, da je divizija Google Cloud ustvarila izgubo v višini 2,2 milijarde dolarjev, kljub veliki rasti prodaje. Investirali so predvsem v osebje in razvoj tehnologij, ki jih še niso povsem razkrili. To si seveda zlahka privoščijo, saj imajo v ozadju 142 milijard dolarjev kapitala, ki je na voljo tudi za tovrstne investicije.

S tem si želi Google predvsem spremeniti razmerje virov prihodkov. Danes še vedno več kot 80% prihodkov prihaja iz naslova oglaševanja, v prihodnje pa naj bi večji delež dosegli prav pri storitvah v oblaku. Microsoft ima podrobno strategijo, le da povečujejo delež pri storitvah v oblaku predvsem na račun prihodkov iz naslova tradicionalne programske opreme in storitev.