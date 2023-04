Amazon se je priključil vlaku umetne inteligence

Amazon vstopa na področje generativne umetne inteligence z novo storitvijo imenovano Bedrock.

Bedrock je programski vmesnik API za Amazon Web Services (AWS), ki omogoča razvijalcem uporabo in prilagajanje orodij za generiranje besedil ali slik. Bedrock je alternativa OpenAI-jevim storitvam ChatGPT in DALL-E 2, namenjen pa je podjetjem in razvijalcem.

Uporabniki AWS lahko z Bedrockom pišejo, razvijajo pogovorne robote, povzemajo besedila, obdelujejo slike in več. API je plod lastnega dela, nadgrajenega z izdelki manjših podjetij s področja umetne inteligence. Podjetja in razvijalci bodo lahko z Bedrockom prilagodili delovanje modelov na podlagi vhodnih podatkov, s katerimi Amazon ne bo razpolagal ali jih uporabljal za nadaljnje učenje umetne inteligence. Tako bodo občutljivi podatki ostali zaščiteni.

Pri Amazonu so prepričani, da večina podjetij želi uporabljati velike jezikovne modele, katerih razvoj traja več let in stane milijarde dolarjev, vendar jim ti niso dosegljivi. Bedrock jim bo nudil delo na osnovi obstoječega velikega jezikovnega modela, ki ga bodo po želji prilagajali po lastnih potrebah brez večjega finančnega in časovnega vložka. Amazon navaja, da so med prvimi podjetji, ki bodo preizkusila Bedrock, C3.ai, Pegasystems, Accenture in Deloitte. Cena orodja še ni bila objavljena, dostop pa je trenutno mogoč prek čakalne vrste. Vrednost Amazonove delnice je po najavi zrasla za slabih pet odstotkov.