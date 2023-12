Objavljeno: 27.12.2023 08:00

Amazon Prime Video od 29. januarja z oglasi

Jeseni je Amazon napovedal, da bo šla tudi njegova pretočna storitev Prime Video po poti konkurence in uvedla oglase tudi za naročnike. Tedaj so bili s podrobnostmi skopi, sedaj pa so razkrili več. Prvi uporabniki bodo oglase dobili 29. januarja.

Amazon trdi, da jim bo to omogočilo še naprej vlagati v vsebino in zagotavljati vzdržnost platforme. Z drugimi besedami pa to pomeni, da se jim računica ne izide več in da potrebujejo dodatna sredstva. To je jasno iz drobnega tiska, saj se bo reklamam možno izogniti z doplačilom 3 dolarjev mesečno, za kolikor se torej (enaka) storitev efektivno draži. To je po svoje tudi razumljivo, saj so na primer lani za Prime Video porabili 16,6 milijarde dolarjev.

Amazon Prime trenutno stane 15 dolarjev mesečno, samo Prime Video pa 9 dolarjev mesečno. Brez reklam bosta torej zneska 18 in 12 dolarjev. Tudi konkurenca Netflix, Hulu, Disney Plus in drugi v najcenejših naročniških paketih že prikazujejo oglase.

Oglase bo Amazon uvedel v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in Kanadi. Druge države bodo dodali kasneje letos.