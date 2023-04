Objavljeno: 10.4.2023 08:00

Amazon prepovedal prodajo hekerske naprave Flipper Zero

Ameriški spletni trgovec Amazon je pod nedolžno zunanjostjo naprave Flipper Zero prepoznal nečedno delovanje v nasprotju s pravili poslovanja družbe.

Napravo, simpatičnega videza, je izdelalo podjetje Flipper Devices Inc., ki je sredstva zanjo uspešno zbiralo na platformi Kickstarter. Na tisoče podpornikov je prepričala interakcija z različnimi brezžičnimi omrežji in komunikacijskimi protokoli, vključno z Wi-Fi, Bluetooth, NFC, RFID, LoRaWAN in Zigbee, ter njena odprtokodna narava, ki spodbuja prilagajanje posameznikovim potrebam. Flipper Zero ponuja številne funkcije, kot so analiza omrežja, prestrezanje podatkov, odkrivanje ranljivosti, testiranje penetracije in še več. Naprava je bila zasnovana kot orodje za etično hekanje, namenjeno varnostnim strokovnjakom, raziskovalcem in navdušencem, ki želijo preizkusiti in zaščititi sisteme pred zlonamernimi napadi.

V resničnem življenju se Flipper Zero seveda uporablja za najrazličnejše druge stvari, od odpiranja garažnih vrat, spreminjanja menija v restavraciji, do prebiranja informacij o kreditni kartici skozi hlače in denarnico mimoidočega. Prav slednja zmožnost je kriva za izbris iz ponudbe največjega svetovnega spletnega kataloga.