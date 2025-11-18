Amazon predstavil umetno inteligentnega prevajalca knjig

Amazon bo avtorjem brezplačno ponudil AI storitev Kindle Translate.

Ameriški avtorji so doslej lahko svoje e-knjige v angleščini prodajali na Amazonu, vendar je bila širitev na mednarodne trge zahtevna. Profesionalni prevodi so dragi, poleg tega je težko določiti, katere jezike izbrati za večjo prodajo. S podobnimi težavami so se soočali tudi tuji avtorji, ki so želeli prodreti na trg v obratni smeri. Amazon želi to spremeniti z novo storitvijo Kindle Translate, ki s pomočjo umetne inteligence v 72 urah prevede e-knjigo.

Storitev je trenutno v beta fazi in dostopna izbranim avtorjem na platformi Kindle Direct Publishing. Prevajanje je mogoče med angleščino in španščino ter iz nemščine v angleščino, kar odpira nove priložnosti za samostojne avtorje. Prevodi so v celoti pripravljeni za objavo, avtorji pa jih lahko urejajo in upravljajo neposredno na portalu. Amazon zagotavlja, da so vsi prevodi pred objavo samodejno preverjeni glede natančnosti, avtorji pa se lahko odločijo, ali bodo prevod pregledali ali ga samodejno objavili. Ko je knjiga prevedena, je na voljo za nakup v Amazonovi trgovini, jasno označena kot naslov, ustvarjen s Kindle Translate, skupaj z vzorci prevoda. Takšne knjige se lahko vključijo tudi v KDP Select in Kindle Unlimited.

Kindle Translate je za avtorje popolnoma brezplačen, Amazon pa ne razkriva, kateri model umetne inteligence poganja storitev ali kako izboljšujejo natančnost prevodov. V prihodnosti naj bi dodali še več jezikov, bralci pa bodo lahko dostopali do vedno širše knjižne ponudbe.