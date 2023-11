Amazon predstavil umetno inteligenco za podjetja

Amazon je na konferenci re:Invent 2023 v Las Vegasu predstavil novo storitev z umetno inteligenco Q, ki je namenjena poslovnim uporabnikom.

Q je Amazonov odgovor Microsoftu, Googlu in drugim tekmecem na področju produktivnosti. Umetno inteligentni bot, poimenovan po liku iz filmov o Jamesu Bondu, je trenutno na voljo v preizkusni različici, pri čemer so nekatere njegove funkcije brezplačne. Po koncu testnega obdobja bo verzija za poslovne uporabnike mesečno stala 20 ameriških dolarjev na osebo, medtem ko bo različica z dodatnimi funkcijami za razvijalce in IT delavce podjetje vsakih 30 dni olajšala še za dodatnih 5 dolarjev na posameznika.

Q bo uporabnikom pomagal razumeti zmogljivosti Amazonovih spletnih in oblačnih storitev Web Services (AWS) ter reševati morebitne težave. Uporabniki bodo lahko komunicirali z njim znotraj pogovornih aplikacij, kot je Slack podjetja Salesforce, in v aplikacijah za urejanje besedil, ki jih uporabljajo razvijalci programske opreme. Pojavil se bo tudi v spletni upraviteljski konzoli AWS. Q bo odgovore po potrebi opremil s citati iz naloženih dokumentov, samodejno spreminjal izvorno kodo in se povezal z več kot štiridesetimi poslovnimi sistemi. Uporabniki bodo s pomočnikom tako prosto razpravljali o informacijah, shranjenih v storitvah S3, Microsoft 365, Dropbox, Salesforce in Zendesk. Med interakcijo bodo uporabniki po želji nalagali nove dokumente na povezane storitve in spraševali ustrežljivega Q-ja o njih.