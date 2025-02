Amazon predstavil digitalno pomočnico z umetno inteligenco

Amazon je uradno predstavil digitalno pomočnico, ki uporablja napredno generativno umetno inteligenco.

Alexa Plus prinaša številne izboljšave, ki omogočajo naravne pogovore, več funkcionalnosti in hitrejše odzive. Med ključne novosti sodi pametnejše upravljanje doma, kjer Alexa Plus samodejno ustvarja rutine, nadzoruje pametne naprave in celo preverja posnetke kamer, da zna na primer odgovoriti, ali že kdo peljal psa na sprehod. Uporabniki lahko učijo Alexo svojih prehranjevalnih navad, filmskih preferenc in drugih osebnih podatkov, ki jih bo uporabila za bolj prilagojene odgovore. Nova Alexa omogoča bolj tekoče pogovore in lahko razume ter analizira slike, besedilne dokumente, rokopise, recepte in drugo vsebino. Naročati zna hrano, rezervirati restavracije, preverjati razpoložljivost koncertnih kart in celo generirati pesmi s pomočjo umetne inteligence. Delovala bo na večini obstoječih naprav Alexa.

Alexa Plus bo že marca naročnikom na storitev Amazon Prime na voljo brezplačno, drugi bomo zanjo odšteli 20 ameriških dolarjev.