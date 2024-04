Amazon povečal uporabo plastične embalaže

Kljub globalnemu zmanjšanju uporabe plastike je Amazon v ZDA povečal proizvodnjo plastične embalaže.

Amazon je v letu 2022 v ZDA ustvaril 94 milijonov kilogramov plastične embalaže, kar je enako teži skoraj 14.000 velikih afriških slonov. To predstavlja 9,8-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. Številke so večje kljub globalnemu zmanjšanju uporabe plastične embalaže za 11,6 odstotka, kar je predvsem zasluga novih pravil Evropske unije za odpravo enkratne uporabe plastike, ki so Amazon prisilila, da je na stari celini zamenjal plastične dostavne ovojnice s papirjem in kartonom.

Plastična embalaža predstavlja velik problem za oceane, saj veliko te embalaže ni mogoče reciklirati. Mikroplastika, ki nastane iz razpadanja plastike, je bila najdena celo v oddaljenih polarnih regijah in vpliva na zdravje ljudi, saj so jo našli v naših krvnih obtokih in celo v zraku, ki ga dihamo. Po ocenah skupine Oceana bo 10 milijonov kilogramov Amazonove globalne plastične embalaže iz leta 2022 končalo v svetovnih vodotokih in morjih.