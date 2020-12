Amazon ponuja Applove računalnike v oblaku

Na konferenci re:Invent je Amazon (oziroma oddelek za oblak AWS) predstavil oblačni dostop do Applovih računalnikov Mac Mini.

Storitev je namenjena razvijalcem, ki potrebujejo dostop za potrebe razvoja aplikacij iOS in Mac. Velja poudariti, da uporabljajo računalnike Mac Mini z Intelovimi procesorji, konkretno šest jedrnimi i7 z 32 GB pomnilnika in dostopom do njihove hrambe AWS block storage. V začetku prihodnjega leta pa naj bi ponudili tudi dostop do naprav z novimi Applovimi procesorji M1. Poudarjajo, da ne gre za virtualizacijo, temveč za najem namenskega računalnika, ki ga ne delimo z drugimi uporabniki.

Cena bo 1,083 dolarja na uro, torej slabih 26 dolarjev na dan, kar je razmeroma drago (v primerjavi z drugimi ponudniki tovrstnih storitev). Prednost Amazona je pri tem seveda še širok nabor drugih oblačnih storitev.

Pn3miC_tTH0