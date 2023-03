Objavljeno: 22.3.2023 07:45

Amazon ponovno odpušča

Amazon bo odpustil dodatnih 9.000 delavcev, večinoma v oddelkih za »oblak« in oglaševanje.

Podjetje ni navedlo, katera delovna mesta bodo ukinjena, je pa dejalo, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih. Amazon je že januarja odpustil 18.000 delavcev.

Amazonov šef Andy Jassy je dejal, da je bila to »težka odločitev«, vendar bo najboljša za podjetje na dolgi rok. Podjetje se je odločilo za zmanjšanje stroškov in števila zaposlenih zaradi negotovega gospodarstva, v katerem živimo, in negotovosti, ki obstaja v bližnji prihodnosti. Podobno kot mnogi tehnološki velikani je Amazon med pandemijo doživel porast prodaje, ko so bili kupci ujeti doma. Toda prodaja se je v zadnjem času upočasnila, saj potrošniki manj zapravljajo zaradi višjih stroškov življenja.

Podjetja, kot sta Google in lastnik Facebooka Meta, se spopadajo z vprašanjem, kako uskladiti ukrepe za zmanjšanje stroškov s potrebo po ohranjanju konkurenčnosti. Ravno prejšnji teden je Meta, ki ima v lasti tudi Instagram in WhatsApp, napovedala načrte za odpuščanje 10.000 delavcev.

Jassy je dejal, da ni nikoli preprosto odpuščati, dodal pa je: »Tistim, ki jih bodo ta zmanjšanja prizadela, se želim zahvaliti za delo, ki so ga opravili v imenu strank in podjetja.«

Drugo področje, ki bo v Amazonu deležno odpuščanja, je Twitch, platforma za pretočni video, razpustili pa so tudi celotno ekipo legendarnega portala DPreview, ki se je ukvarjal z zelo natančnimi testi fotoaparatov (in telefonskih kamer).

Novica prihaja nekaj dni po tem, ko je Emmett Shear napovedal, da bo po 16 letih odstopil s položaja izvršnega direktorja Twitcha. Amazon je Twitch kupil leta 2014 za 1 milijardo dolarjev.