Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 26.11.2025 07:00

Amazon pokazal terminal za satelitski internet z gigabitno hitrostjo

Starlink je resda prva in največja konstelacija satelitov v nizkih orbitah za dostop do interneta, a konkurenca ne počiva. Amazon, ki je nedavno preimenoval svoj sistem Kuiper v Leo, je predstavil terminal zanj, ki bo omogočal hitrosti do 1000/400 Gb/s.

Leo Ultra ne bo klasični satelitski krožnik, temveč usmerjena fazna antena. Meri 50 x 75 centimetrov, debela pa je vsega pet centimetrov. Namestimo jo na prostem, ob dobri vidljivosti satelitov pa nudila višje hitrosti dostopa do interneta od konkurence. Starlink trenutno zmore 400 Mb/s v smeri proti odjemalcu.

Nova Amazonova antena seveda ne bo poceni, zato bo namenjena poslovnim uporabnikom. Doma bomo bržkone posegli po cenejši in manjši Leo Nano, ki bo še vedno zmogla zavidljivih 100 Mb/s. Leo bo omogočal tudi neposredno povezavo v AWS (Direct to AWS oziroma D2A), kar odpira vprašanja o nevtralnosti in enotnosti interneta, a o tem kdaj drugič. Leo bo začel delovati letos, širše uporaben pa bo prihodnje leto.

Amazon Leo Ultra

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

December 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
December 2025

Uvodnik
Vzpon piratstva

Mnenja
Pro et contra – mladim omejiti dostop do družbenih omrežij ali ne? Za vse je kriv Apple. Baje

Fokus
Uvodnik: Vzpon piratstva

Dosje
Bo prohibicija tokrat uspešna? Gentlemanski dogovor Milijardni imperij Umetna nevarnost

Monitor Pro
Ko se zavarovalništva loti umetna inteligenca Tehnološka preobrazba bančništva Tehnološki paradoks v zavarovalništvu

Na zvezi
Kariera v IT Za pol dneva je obstal internet

Zgodovina
Baterije so prihodnost in Kitajska to že dolgo ve Zgodovina računalništva v Sloveniji - Lastniška omrežja

Odprta scena
Najodmevnejša teorija zarote sodobnega časa

Telefoni
1,5 mm ali 1.000 mAh? Kamera top, telefon pa… Test telefonov do 300 evrov - Skoraj duopol, vendar raznolik

Preizkusi
Postanimo zgovorni!

Nasveti
Čez sedem let vse prav pride Posodobljena enajstica

Mobilno
Foto pripomočki Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Sreča v nesreči

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji