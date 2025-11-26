Objavljeno: 26.11.2025 07:00

Amazon pokazal terminal za satelitski internet z gigabitno hitrostjo

Starlink je resda prva in največja konstelacija satelitov v nizkih orbitah za dostop do interneta, a konkurenca ne počiva. Amazon, ki je nedavno preimenoval svoj sistem Kuiper v Leo, je predstavil terminal zanj, ki bo omogočal hitrosti do 1000/400 Gb/s.

Leo Ultra ne bo klasični satelitski krožnik, temveč usmerjena fazna antena. Meri 50 x 75 centimetrov, debela pa je vsega pet centimetrov. Namestimo jo na prostem, ob dobri vidljivosti satelitov pa nudila višje hitrosti dostopa do interneta od konkurence. Starlink trenutno zmore 400 Mb/s v smeri proti odjemalcu.

Nova Amazonova antena seveda ne bo poceni, zato bo namenjena poslovnim uporabnikom. Doma bomo bržkone posegli po cenejši in manjši Leo Nano, ki bo še vedno zmogla zavidljivih 100 Mb/s. Leo bo omogočal tudi neposredno povezavo v AWS (Direct to AWS oziroma D2A), kar odpira vprašanja o nevtralnosti in enotnosti interneta, a o tem kdaj drugič. Leo bo začel delovati letos, širše uporaben pa bo prihodnje leto.

Amazon Leo Ultra