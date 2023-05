Amazon po nesreči razkril podrobnosti o tablici Google Pixel Tablet

Na japonski strani spletnega trgovca Amazon so objavili podrobnosti tablice Pixel, ki naj bi jo Google uradno napovedal šele v sredo na konferenci I/O.

Spletna stran je razkrila, da bo tablica uporabljala čip Tensor G2, imela 8 GB pomnilnika RAM ter 128 GB ali 256 GB shrambe UFS 3.1. Na sprednji strani naj bi se nahajal enajst palčni 16:10 QHD+ zaslon LCD s svetlostjo 1700 lumnov in podporo za pisalo USI 2.0. Kameri 8 MP bosta imeli zaslonko f/2.0 in dostop do funkcij, kot sta Magic Eraser in Photo Unblur. Snemanje videa bo omejeno na ločljivost 1080p.

Druge specifikacije, razkrite v seznamu, vključujejo štiri zvočnike, 3 mikrofone, vhod USB-C 3.2 Gen 1, priključek za dodatke, fizično stikalo za utišanje, brezžično povezavo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 in Ultrawide Band. Tablici bo priloženo sidrišče Pixel Tablet Dock. Paket bo na voljo 20. Junija, stal pa naj bi od 500 do 600 ameriških dolarjev.