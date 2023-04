Objavljeno: 5.4.2023 13:07

Amazon opušča storitve

Amazon bo konec tega meseca zaprl priljubljeno spletno knjigarno Book Depository.

V zadnjih mesecih opuščajo vse več storitev – pred kratkim denimo spletno stran DPReview, pravzaprav zlati standard za zahtevne preizkuse fotografske opreme. Sedaj pa spletno trgovino Book Depository, znano po brezplačni poštnini za (fizične) knjige. Podjetje je leta 2004 začel bivši Amazonov zaposleni, leta 2011 pa jih je prevzel Amazon.

Gre seveda za nadaljevanje Amazonovih odpuščanj in »optimizacije« poslovanja. Letos so med drugim že napovedali, da bodo prenehali s prodajo revij in časopisnih naročnin na napravah Kindle, vsega skupaj pa naj bi odpustili vsaj 18.000 zaposlenih.