Objavljeno: 29.10.2025 10:00

Amazon odpušča. Krivec? Umetna inteligenca!

Pri Amazonu so napovedali veliko odpuščanje, po katerem bo delo izgubilo kar 14.000 ljudi.

Amazon zaposluje približno 1,2 milijona ljudi, od tega jih je več kot 360.000 v upravnih, prodajnih in vodstvenih vlogah. Podjetje se je zato odločilo za večje prestrukturiranje, usmerjeno v odpravo birokracije, zmanjšanje hierarhičnih ravni in okrepitev strategije razvoja umetne inteligence. Beth Galetti, podpredsednica za kadrovske in tehnološke izkušnje, je v interni izjavi poudarila, da si Amazon z usmerjanjem v področje umetne inteligence prizadeva postati še močnejši. Ob tem je priznala, da bo odločitev sprožila številna vprašanja glede na dobro poslovanje podjetja, a je poudarila, da se svet hitro spreminja in da je prilagoditev nujna. Po njenih besedah je trenutna generacija umetne inteligence najbolj prelomna tehnologija po pojavu interneta in omogoča podjetjem implementacijo izjemno hitrih sprememb. Prav zato se Amazon želi reorganizirati v bolj okretno in manj hierarhično strukturo, ki bo lahko hitreje odgovarjala na potrebe trga.

Amazon sicer že intenzivno vlaga v širitev tehnološke infrastrukture, da bi povečal kapacitete za storitve umetne inteligence. Že junija je izvršni direktor Andy Jassy napovedal, da bo širša uporaba generativne umetne inteligence in UI agentov spremenila način dela v podjetju, kar bo dolgoročno vodilo k zmanjšanju potrebe po nekaterih obstoječih delovnih mestih ter ustvarjanju novih vlog. V prihodnjih letih pričakujejo, da bodo z uporabo umetne inteligence pridobili večjo učinkovitost in posledično zmanjšali skupno število zaposlenih v upravi podjetja.