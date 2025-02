Amazon, Microsoft, Alphabet in Apple poročajo o močnih finančnih rezultatih v zadnjem četrtletju

V zadnjem četrtletju leta 2024 so tehnološki velikani, kot so Amazon, Microsoft, Alphabet (matično podjetje Googla) in Apple, kljub še vedno prisotnim gospodarskim težavam na številnih trgih dosegli izjemne finančne rezultate, kar kaže na nadaljevanje rasti v tehnološkem sektorju.

Amazon je v zadnjem četrtletju zabeležil 9,5-odstotno povečanje prihodkov, ki so dosegli 188 milijard dolarjev. To rast lahko pripišemo predvsem močnemu uspehu njihovega spletnega trgovine in storitev v oblaku, kot je Amazon Web Services (AWS). Kljub dobremu skupnemu rezultatu je njihova oblačna storitev Amazon Web Services, zabeležila 19-odstotno rast z 28,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar pa je nekoliko pod pričakovanji analitikov.

Microsoft je prav tako poročal o dobrih poslovnih rezultatih, s 12-odstotnim povečanjem prihodkov na 69,6 milijarde dolarjev. Ta rast je bila v veliki meri posledica uspeha njihovih oblačnih storitev, predvsem Azure, ki se še naprej hitro širi, saj so tu zabeležili 31-odstotno rast. Poleg tega so tudi Microsoftove poslovne aplikacije, kot sta Office 365 in Dynamics 365, prispevale k močnim finančnim rezultatom. Microsoftova strategija osredotočenja na oblačne rešitve in umetno inteligenco se očitno obrestuje.

Alphabet, matično podjetje Googla, je zabeležilo 12-odstotno povečanje prihodkov, ki so dosegli 96,47 milijarde dolarjev. Glavni vir prihodkov ostaja oglaševanje prek Googla, ki še vedno dominira na trgu spletnega oglaševanja. Njihova oblačna storitev Google Cloud je zabeležila 30-odstotno rast, kar je manj od pričakovanj analitikov. Alphabetova naložba v umetno inteligenco, napovedali so naložbe v višini 75 milijard dolarjev v letu 2025, in druge inovativne tehnologije, kažejo na dobro dolgoročno strategijo podjetja.

Apple je sicer v zadnjem četrtletju dosegel rekordne prihodke v višini 124,3 milijarde dolarjev, kar predstavlja 4-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, manj kot neposredni tekmeci. Podjetju se tudi v relativnih rezultatih kaže zamujanje na področju umetne inteligence in pri storitvah v oblaku. Absoluten uspeh je bil v veliki meri posledica močne prodaje iPhoneov, nekaj pa so prispevali tudi storitve, kot sta Apple Music in iCloud, ter uspeh drugih naprav, kot so Mac in Apple Watch. Uspeh kaže na močno zvestobo strank in vlogo podjetja kot premium znamke.

Skupaj so ta štiri podjetja v zadnjem četrtletju ustvarila prihodke v višini skoraj 480 milijard dolarjev, kar poudarja njihovo ključno vlogo v globalni ekonomiji. Njihova uspešnost ne vpliva le na delniške trge, ampak tudi na širšo tehnološko industrijo, saj postavljajo standarde za inovacije in konkurenčnost. Kljub impresivnim rezultatom vlagatelji vse bolj izražajo zaskrbljenost zaradi upočasnitve rasti oblačnih storitev in visokih naložb v umetno inteligenco.