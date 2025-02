Amazon je ukinil prenašanje e-knjig na računalnik

Amazon je ukinil možnost prenašanja in shranjevanja e-knjig na računalnik prek funkcije Download & Transfer via USB.

Zadnja akcija spletnega trgovca Amazon pomeni, da uporabniki bralnikov Kindle ne bodo mogli več prenesti svojih kupljenih elektronskih knjig na računalnik in jih nato ročno nalagati na druge naprave. E-knjige bo še vedno mogoče kupovati in prenašati na Kindle preko Wi-Fi ali mobilne povezave, obenem pa sprememba ne bo vplivala na naše bralne navade, če elektronske knjige beremo na bralniku Kindle ali na istoimenski Amazonovi aplikaciji. Čeprav Amazon zatrjuje, da je poteza namenjena preprečevanju piratiziranja knjig iz njihove spletne knjigarne, odslej ne bo več mogoče shraniti kopij knjig na računalnik, kar pomeni, da obstaja tveganje izgube dostopa do kupljenih knjig, če jih Amazon odstrani iz svoje trgovine. Ročni prenos drugih dokumentov na bralnik Kindle bo še vedno omogočen, saj je onemogočeno zgolj prenašanje kupljenih knjig iz Amazona.