Amazon ima več procesorjev ARM od cele Kitajske

Čipi na arhitekturi ARM, ki so bili nekoč namenjeni nezahtevnim napravam, danes poganjajo čedalje več strežnikov in tudi osebnih računalnikov. Skoraj polovico strežniških procesorjev ARM ima Kitajska, s čimer je na drugem mestu. Daleč spredaj je, z več kot polovico vseh strežniških ARM - podjetje Amazon.

Analize, ki so jih izvedli v Bernstein Research, kažejo, da je na svetu že 10 odstotkov vseh strežnikov na arhitekturi ARM. Od tega jih je 40 odstotkov na Kitajskem, dobrih 50 odstotkov pa v Amazonu. Tam poganjajo storitev AWS (Amazon Web Services).

Amazon uporablja lastne čipe ARM, ki jih dizajnira enota Annapurna Labs iz AWS. Družina čipov se imenuje Graviton in jih ne boste našli na nobenem tržišču in v nobeni prodajalni, saj ostajajo namenjeni izključno Amazonovim internim potrebam – ki pa so ogromne. Amazon pojasnjuje, da so čipi izdelani posebej zanje, tako da v posamezno omaro v podatkovnem centru stlačijo čim več jeder.

To sicer ne pomeni, da cel AWS teče na ARM. AWS je tako ogromna zverina, da zgolj 20 odstotkov njegovih procesorjev predstavljajo Gravitoni, pa je to že več kot polovica vseh strežniških procesorjev ARM na svetu. Trenutno so Graviton2 zgrajeni v 7 nm, sedaj pa uvajajo Graviton3 v 5 nm. Četrta generacija je v razvoju.