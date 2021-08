Amazon dobil 10 milijard dolarjev vreden zaupni projekt

Amazon je dobil 10 milijard vreden posel z ameriško obveščevalno agencijo NSA, so izbrskali ameriški mediji. Za projektom WildandStormy se skriva modernizacija repozitorija za zaupne podatke (Intelligence Community GovCloud), ki ga ima NASA. Microsoft se je uradno pritožil na državno revizijsko komisijo.

Kaj dosti o pogodbi ni znano, ker gre za zaupne projekte. Vemo, da je NSA zadnje desetletje premikala podatke, ki so jih zbrali s prisluškovanjem po celem svetu, v centralni repozitorij, do katerega imajo dostop samo izbrane agencije.

Amazon sicer ni novinec v poslih z državo. Z AWS je že leta 2013 dobil 600 milijonov dolarjev težko pogodbo s Cio. Še danes nudi storitve v oblaku, ki izvirajo iz te pogodbe, in so na voljo več ameriškim državnim organom in agencijam.

NextGov