Amazon bo na daljavo ubil naprave Halo

Amazon bo 1. avgusta nehal podpirati naprave Halo, med katerimi so nekateri modeli stari manj kot leto dni. To bo služilo kot opomnik, da naprav, ki za delovanje potrebujejo delujoče strežnike nekje zunaj – oblake – v resnici nikoli nimamo v povsem v lasti. Znamka Halo bo upokojene, naprave pa bodo postale zgolj dragi obtežilniki za papir.

Naprave Halo so delovale z naročnino na storitev Halo, ki je uporabnikom omogočala pregled zdravstvenih informacij, ki so jih zbrale. To je lepo in prav, dokler se ni Amazon odločil, da bo aplikacija ukinjena. V izjavi za javnost so sporočili, da to pomeni konec za Halo View, Halo Band, Halo Rise in druge pasove Halo. Uporabnikom, ki so naprave kupili v zadnjih 12 mesecih, bodo povrnili kupnino. Prav tako bodo preklicali naročnine in povrnili neizkoriščene dele.

Ne gre za stare izdelke. Halo View je izšel decembra 2021, Halo Band avgusta 2020, Halo Rise pa decembra 2022. A ko je Amazon začel izdajati svoje izdelke Halo, so že obstajali konkurenti, zlasti Apple in FitBit. Kljub trudu jih Amazon ni nikoli zares dosegel. Koliko naprav bo dočakalo prezgodnjo smrt, Amazon ne razkriva. So pa dejali, da bodo pokrili stroške vračanja naprav, saj bodo zagnali program recikliranja.

Za tako drastično potezo so se odločili spričo varčevanja. Podjetje je lani odpustilo 18.000 ljudi, letos še 9.000. Ko se je pandemija končala, so se tudi zlati časi za Amazon zaključili in podjetje vse odtlej išče vrnitev na zeleno vejo. Prestrukturiranja, odpuščanje in krčenje stroškov na vseh koncih, vključno z nedobičkonosnimi izdelki, so zato pričakovani.