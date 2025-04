Amazon bo kupoval namesto nas

Amazonov najnovejši eksperiment Buy for Me uporabnikom omogoča, da umetna inteligenca v njihovem imenu opravi nakupe tudi na spletnih straneh drugih trgovcev.

Umetno inteligentna funkcionalnost nakupovanja je zaenkrat na voljo omejenemu številu uporabnikov v ZDA prek aplikacije za Android in iOS. Ko uporabnik išče izdelek, se mu lahko prikaže možnost Shop brand site directly. Če izbere to možnost in klikne Buy for Me, Amazonova UI samodejno izvede nakup na uradni strani izbrane blagovne znamke, vključno s posredovanjem uporabniških podatkov, kot so ime, naslov in plačilni podatki. Tovrstne zmogljivosti omogoča Amazonova platforma Bedrock AI, sistem za avtonomno izvajanje nalog brez dodatnih posegov uporabnika. Po zaključku nakupa uporabnik prejme potrditveno e-pošto od trgovca, potek naročila pa lahko spremlja znotraj zavihka Buy for Me v aplikaciji Amazon Shopping. Če pride do težav ali potrebe po vračilu, je uporabnik napoten na podporo blagovne znamke, pri kateri je bil nakup opravljen. Amazon sicer poudarja, da nima dostopa do uporabnikove zgodovine nakupov na drugih spletnih straneh.

Amazon z orodjem po predstavitvi pomočnika Rufusa, ki pomaga pri iskanju in priporočilih izdelkov, nadaljuje širitev uporabe umetne inteligence v svoji spletni trgovini. Funkcija Buy for Me trenutno vključuje le omejeno število blagovnih znamk, vendar Amazon napoveduje širitev tako števila trgovcev kot tudi geografske dostopnosti.