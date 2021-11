Amazon ameriški FCC zaprosil za dovoljenje za dodatnih 4500 »internetnih« satelitov

Amazon je pri ameriškemu regulatorju FCC zaprosil za dovoljenje za izstrelitev 7774 satelitov, s katerimi naj bi v nizki zemeljski orbiti skrbel za satelitski internet.

Do sedaj je veljalo, da bo Amazon za pokritje sveta s svojim projektom Kuiper potreboval 3236 satelitov, za projekt pa je bilo namenjeno 10 milijard dolarjev. Projekt sicer precej zaostaja za Muskovim projektom Starlink, ki že deluje in ga bomo kmalu lahko naročili tudi pri nas. Ta ima trenutno 1700 že delujočih satelitov, Amazon pa bo prva dva prototipa v vesolje poslal nekje do konca leta 2022.

Amazon je v zaprosilu za dovoljenje zapisal, da je v internet po svetu trenutno povezanih le 51 % prebivalcev, v deželah v razvoju pa le 49 %. Satelitski internet naj bi te številke popravil.

V tekmo se sicer vključuje tudi ameriški Boeing, ki je v minulem tednu FCC zaprosil za izstrelitev 147 »internetnih« satelitov, med bolj znanimi pa je treba omeniti še britanski OneWeb, ki je sicer že banktorital, vendar ga je z vstopom v lastništvo rešila država Velika Britanija.