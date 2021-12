Alibaba se deli v dve skupini

Kitajski spletni velikan Alibaba je napovedal reorganizacijo podjetja, v kateri bodo ločili domače in tuje poslovanje.

Za tuje trge bo skrbela enota »International Digital Commerce«, v sklop tega bodo tudi nam znana stran AliExpress in Alibaba.com. Za domače pa bo odgovorna skupina »China Digital Commerce«. Analitiki ugibajo, da gre pri tej reorganizaciji predvsem za vprašanje osebnih podatkov. Kitajska se je z novimi zakoni vse resneje lotila tega vprašanja, predvsem so vzpostavili strožje omejitve pri izvozu osebnih podatkov v tujino. Enako je seveda tudi na drugi strani – zahodne države so vse manj naklonjene kitajskim podjetjem.

S to reorganizacijo bo podjetje bolje pripravljeno na raznolike zahteve držav po obdelavi podatkov. Niso pa povedali, kakšni naj bi bili časovni okvirji te reorganizacije.