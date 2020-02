Ali tudi vam ne deluje Windows iskalnik?

Dva dni je že tega, kar so uporabniki začeli poročati, da jim v Windows ne deluje več polje za iskanje ob gumbu Start, ravno ne deluje iskanje v datotečnem Raziskovalcu. Razlog je povezava iskalnika s spletnim iskalnikom Bing, ki se je zalomila.

Uporabniki poročajo o tem, da iskalnik ne vrača nikakršnih rezultatov, oz. je rezultat le prazna stran. Microsoft je že prvi dan, 5. februarja, sporočil, da je težava v narobe izvedeni integraciji iskalnika s spletnim brskalnikom Bing, ker je težava na strežniški strani, pa da so jo že odpravili.

Kot kaže temu še vedno ni popolnoma tako, saj so nas bralci opozorili, da jim iskalnik še vedno ne deluje. Za take primere je edina rešitev še vedno le izklop iskalnika Bing, ki ga je mogoče izvesti s posegom v register. Za vsak primer še prek upravljalnika opravil (Task Manager) poizkusite ubiti in ponovno zagnati SearchUI.exe ali SearchApp.exe, sicer pa – počakajte na Microsoft. Ki sicer trdi, da je sedaj vse OK.

Navodila za izklop iskalnika Bing:

- Zaženite Regedit.

- Pribrskajte se do ključa HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

- Z desno tipko dodajte ključ BingSearchEnabled (tipa DWORD 32). Privzeto se bo vpisala vrednost 0, ki jo tako tudi pustite.

- Pod ključem Search poiščite polje CortanaConsent in mu vpišite vrednost 0. Če tega polja ni, ga naredite (DWORD 32).

- Ponovno zaženite datotečni Raziskovalec (Windows Explorer).